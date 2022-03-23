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Появилось видео ДТП, где под колеса автомобиля в Петрозаводске попал пенсионер (ВИДЕО)

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09:40, 24 Марта 2022
фото: кадр из видео

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ДТП с пострадавшим произошла на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали видео аварии на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 57 на Лесном проспекте.

Судя по видео, водитель пытался уйти от столкновения, но зацепил пешехода. Мужчина упал. Машину развернуло на дороге.

Ранее Госавтоинспекция Карелии сообщала, ДТП произошло 23 марта в 14.57 в районе. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140» сбил на «зебре» 65-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход получил травмы.

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