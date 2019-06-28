Появилось видео, как иномарка сбила 35-летнюю женщину на "зебре" в Петрозаводске

Пешеход после ДТП была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи.

Происшествие с участием пешехода и кроссовера Фольксваген (Volkswagen Tiguan) произошло 26 июня у дома №32 по улице Гоголя на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Анохина, пишет ДТП ПТЗ.

Кроссовер двигался по улице Гоголя в сторону улицы Красноармейская. Пешеход пересекала проезжую часть улицы Гоголя справа налево по ходу движения транспортного средства.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, за рулем автомобиля находилась 60-летняя женщина. Она сбила 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в БСМП.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".