Появилось видео, как иномарка сбила 35-летнюю женщину на "зебре" в Петрозаводске
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Пешеход после ДТП была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи.
Происшествие с участием пешехода и кроссовера Фольксваген (Volkswagen Tiguan) произошло 26 июня у дома №32 по улице Гоголя на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Анохина, пишет ДТП ПТЗ.
Кроссовер двигался по улице Гоголя в сторону улицы Красноармейская. Пешеход пересекала проезжую часть улицы Гоголя справа налево по ходу движения транспортного средства.
Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, за рулем автомобиля находилась 60-летняя женщина. Она сбила 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в БСМП.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".
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