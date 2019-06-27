В Петрозаводске 60-летняя женщина на иномарке сбила пешехода

На улице Гоголя в ДТП пострадала 35-летняя петрозаводчанка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 26 июня, в 11.27 в Петрозаводске, в районе дома №32 по улице Гоголя, 60-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, совершила наезд на 35-летнюю петрозаводчанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы, ей оказана медицинская помощь.