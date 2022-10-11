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Полицейские изъяли 3 автомобиля и 13 лодок и катеров у нарушителей правил лова рыбы в Карелии

Новости. Общество
13:20, 02 Декабря 2022
фото: © visacomtour.ru

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В МВД Карелии рассказали о операции по выявлению фактов незаконной добычи биоресурсов.

Сотрудники полиции в ходе операции по выявлению фактов незаконной добычи биоресурсов провели более 200 рейдов. Было составлено 38 административных протоколов, изъято 230 рыболовных сетей, 3 автомобиля, 4 автомобильных прицепа, 13 лодок и катеров, 12 лодочных моторов, 40 других орудий лова и более 250 килограммов незаконно добытой рыбы.

Всего за время операции было возбуждено 10 уголовных дел, половина из которых касалась преступлений, совершенных в Прионежье.

Так, сотрудники ДПС остановили на одной из трасс района автомобиль с прицепом под управлением 55-летнего петрозаводчанина. В автомобиле были обнаружены озерный лосось и кумжа, ущерб государству был оценен в 114 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В другое время на этом же участке были остановлены 56-летний житель Ленинградской области и 35-летний житель Карелии. У первого изъяли двух лососей на 105 тысяч рублей, второй незаконно выловил одну особь этого же вида.

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