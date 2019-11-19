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Новости. Криминал
11:02, 19 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС

Полицейские Карелии перекрыли крупный наркотрафик из Санкт-Петербурга

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Жители северной столицы поставляли синтетический наркотик на территорию Ленинградской области, Пскова и Петрозаводска.

По сообщению МВД Карелии, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на перекрытие канала поставки наркотика в Петрозаводск, велись с весны этого года. Тогда оперативникам поступила информация о том, что в городе появились сбытчики метадона. Полицейские задержали подозреваемых. При личном досмотре и обыске у задержанных изъято около 400 граммов метадона – что составляет 8000 разовых доз.

Выяснялось, четверо жителей Санкт-Петербурга, двое мужчин и две женщины, организовали поставку синтетического наркотика на территорию Ленинградской области, Пскова и Петрозаводска. Метадон они приобретали в нелегальных интернет-магазинах, а затем сами развозили в места закладок. Для таких командировок в целях конспирации они арендовали автомобили премиум-класса. В последствии в Петрозаводске у них появилась помощница: женщина сама употребляла наркотики и ранее привлекалась к уголовной ответственности. В ее задачи входило осуществление закладок и сбыт розничных партий, рассказали в МВД республики.

По 25 эпизодам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело. Подозреваемые мужчины заключены под стражу, в отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Карелии был задержан мужчина, который занимался поставкой и распространением наркотиков на территории Пудожского района.

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