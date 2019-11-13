Торговца наркотиками поймали в Карелии (ФОТО)

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Пудожанин употреблял наркотики сам и продавал знакомым, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские выяснили, что некий гражданин занимается поставкой и распространением наркотиков на территории Пудожского района.
Вскоре было установлено, что наркотик привозится из Санкт-Петербурга, а к его поставке причастен 48-летний житель Пудожа.
Во время обыска у злоумышленника изъяли около 40 граммов амфетамина и 20 граммов гашиша.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину арестовали.
Ранее в Петрозаводске задержали наркодилера, объявленного в федеральный розыск.
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