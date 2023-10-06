Полицейские познакомили школьников Петрозаводска с криминальным чемоданом

Стражи порядка провели ведомственную экскурсию для учащихся карельской столицы.

В полиции Петрозаводска выпускникам лицея № 1 и школы № 38 рассказали о структуре ведомства, многообразии специальностей и направлений работы в подразделениях полиции, познакомили с участковыми, дознавателями, сотрудниками оперативных служб.



«Также школьники смогли поближе познакомиться с работой специалиста-эксперта: они узнали, зачем нужен криминалистический чемодан и что находится внутри, как специалист получает следовую информацию и проводит исследования. Самые смелые попробовали составить дактилокарту, самостоятельно сняв отпечатки пальцев», — говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

После экскурсии полицейские позвали юношей и девушек к себе на службу.