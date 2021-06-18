Полиция нагрянула в «Agriculture club» в Петрозаводске

Руководитель проекта «Agriculture club» Наталья Ермолина сообщила, что накануне в популярный клуб пришли сотрудники правоохранительных органов.

Визит сотрудников правоохранительных органов в «Agriculture club» состоялся в пятницу, 18 июня. Об этом Наталья Ермолина сообщила в соцсети. В момент прибытия силовиков в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секс-просвету. Ермолина предполагает, что сотрудников органов правопорядка могло заинтересовать число собравшихся на мероприятие горожан, поскольку из-за пандемии в республике действуют ограничения на заполняемость залов.

«Вот он, мой первый раз, когда в Агри пришла полиция. Не на Неделю Прав Человека, не на Эко или социальный проект. А на Умную пятницу. Секс-просвет. Про секс хочется знать всем. Я не против просвещать и органы правопорядка. Кстати, они были тактичны и очень вежливы. Их претензии обоснованны. В зале было 55 человек вместо 50. Посчитали каждого волонтёра, плюс какие-то левые люди заскочили на первой лекции, вполне допускаю, что подсадные или провокаторы», — написала Наталья Ермолина.

Она пояснила, что помимо сотрудников полиции в клуб прибыл представитель ФСБ, который снимал собравшихся на камеру и задавал вопросы по тематике ЛГБТ.

«И главное разочарование — ведь кто-то настучал прям в первые минуты „Умной пятницы“. Нам так и сказали — поступил сигнал, что в зале 65 человек», — заявила руководитель проекта.

Напомним, вскоре известный репортер-расследователь Иван Голунов прочитает лекцию в Петрозаводске. Голунов станет одним из спикеров ежегодной летней неформальной конференции «Баркемп». В этом году «Баркемп» пройдет в черте Петрозаводска: внутри и вокруг заведения «Agriculture club».