Реклама
Прислать новость
Стали известны подробности столкновения пожарной машины и «легковушки» в Петрозаводске 2
18.06.2021 16:30
Сколько смогли 1
18.06.2021 16:55
«Какое личное неприязненное отношение? Я его впервые вижу» 14
18.06.2021 16:43

Полиция нагрянула в «Agriculture club» в Петрозаводске

Новости. Общество
09:40, 19 Июня 2021
фото: Agriculture club / ВК

Руководитель проекта «Agriculture club» Наталья Ермолина сообщила, что накануне в популярный клуб пришли сотрудники правоохранительных органов.

Визит сотрудников правоохранительных органов в «Agriculture club» состоялся в пятницу, 18 июня. Об этом Наталья Ермолина сообщила в соцсети. В момент прибытия силовиков в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секс-просвету. Ермолина предполагает, что сотрудников органов правопорядка могло заинтересовать число собравшихся на мероприятие горожан, поскольку из-за пандемии в республике действуют ограничения на заполняемость залов.

«Вот он, мой первый раз, когда в Агри пришла полиция. Не на Неделю Прав Человека, не на Эко или социальный проект. А на Умную пятницу. Секс-просвет. Про секс хочется знать всем. Я не против просвещать и органы правопорядка. Кстати, они были тактичны и очень вежливы. Их претензии обоснованны. В зале было 55 человек вместо 50. Посчитали каждого волонтёра, плюс какие-то левые люди заскочили на первой лекции, вполне допускаю, что подсадные или провокаторы», — написала Наталья Ермолина.

Она пояснила, что помимо сотрудников полиции в клуб прибыл представитель ФСБ, который снимал собравшихся на камеру и задавал вопросы по тематике ЛГБТ.

«И главное разочарование — ведь кто-то настучал прям в первые минуты „Умной пятницы“. Нам так и сказали — поступил сигнал, что в зале 65 человек», — заявила руководитель проекта.

Напомним, вскоре известный репортер-расследователь Иван Голунов прочитает лекцию в Петрозаводске. Голунов станет одним из спикеров ежегодной летней неформальной конференции «Баркемп». В этом году «Баркемп» пройдет в черте Петрозаводска: внутри и вокруг заведения «Agriculture club».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-06-19 10:36:03
Мрак и ужас .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
13.06.2021, 15:00
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
12.06.2021, 10:03
Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней

Аналитика

18.06.2021 16:57
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Сколько смогли 1
18.06.2021 16:55
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
18.06.2021 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 3
15.06.2021 16:13
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»