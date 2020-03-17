Полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве в центре Петрозаводска

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту убийства, подозреваемый скрылся с места преступления, сообщили в МВД Карелии.

Так, 18 марта днем в Петрозаводске обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, на улице города между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья, которое обнаружено на месте происшествия.

Следственным отделом по городу Петрозаводску Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

В настоящее время ведется розыск возможного подозреваемого – Яблокова Евгения Николаевича, 1964 года рождения. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: +7(8142)73-93-64, 73-94-94 и 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.

Как ранее стало известно "Столице на Онего", убийство произошло на бытовой почве. Мужчина застрелил из охотничьего ружья своего соседа, гражданина Азербайджана.

Как предполагаемый преступник сбегал с места происшествия, запечатлела камера наружного наблюдения.