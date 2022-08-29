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Полиция Петрозаводска предупреждает: телефонные мошенники используют новую схему обмана

Новости. Общество
14:46, 07 Сентября 2022
фото: ©РИА Новости / Илона Головина

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Жительница Петрозаводска осталась без денег после звонка мошенника, представившегося оператором сотовой связи, сообщили в МВД Карелии.

За последнее время в полицию Петрозаводска поступило сразу несколько схожих заявлений от граждан, с банковских счетов которых незаконно похищены денежные средства. Все они утверждали, что никаких персональных данных посторонним не сообщали, реквизиты карты не называли.

Так, в полицию Петрозаводска обратилась 45-летняя горожанка: у неё похитили почти 500 тысяч рублей. Как выяснилось, на днях женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что от её имени поступила заявка на оформление кредита. Петрозаводчанка попросила аннулировать операцию и сразу проверила свой счет через приложение в телефоне. Она обнаружила, что денежные средства все-таки были зачислены, но кто-то успел ими распорядиться — перевел все заёмные средства на посторонние счета.

В ходе беседы с полицейскими заявительница вспомнила, что некоторое время назад ей поступал еще один странный телефонный звонок. Тогда неизвестный представился оператором сотовой связи и сообщил, что у неё закончился договор обслуживания. Чтобы его продлить, требовалось сообщить код из смс-сообщения, поступившего на телефон. Не заподозрив обмана, женщина назвала цифры.

По версии полиции, именно тогда, получив необходимый пароль, мошенники установили переадресацию на звонки и сообщения заявительницы. Затем они настроили доступ к её личному кабинету и смогли выполнять различные финансовые операции через онлайн-банкинг.

Призываем граждан быть бдительными при поступлении звонков с неизвестных номеров.

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