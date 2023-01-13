Полиция в Карелии взяла под контроль девочку-подростка, отправлявшую оскорбительные СМС подружке

В Костомукше несовершеннолетнюю девочку поставили на учет за оскорбительные смс.

Как сообщается в паблике администрации Костомукши, на минувшей неделе на комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено 9 дел.

По информации секретаря комиссии, в одном из инцидентов несовершеннолетняя девочка отправляла своей знакомой голосовые сообщения с оскорблениями, а также с заведомо ложной информацией.

Подросток привлечен к ответственности в соответствии с законодательством и поставлен на профилактический учет в органы системы профилактики Костомукши и в отделении МВД.

В администрации напомнили, что согласно закону оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

За клевету придёт заплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

Также, по информации паблика, среди правонарушений, совершённых подростками, выявлены случаи кражи и побоев.