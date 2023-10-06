Полиция задержала подозреваемого в избиении двух подростков на детской площадке в Петрозаводске

В карельском МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении на подростков.
Полицейские установили личность мужчины, которого подозревают в избиении подростков на улице Сыктывкарской в Петрозаводске.
«Работа полиции по материалу проверки продолжается. Вскоре будет принято процессуальное решение», — сообщили в телеграм-канале правоохранительных органов региона.
Напомним, 3 октября на детской площадке около дома № 1 по улице Сыктывкарской мужчина избил двух подростков.
В результате у одного из них зафиксировано сотрясение головного мозга. Прокуратура проводит проверку.
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