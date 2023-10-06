Мужчина избил двух подростков на детской площадке в столице Карелии

Прокуратура республики организовала проверку после сообщений о происшествии.

Как рассказали в пресс-службе республиканского надзорного органа, в СМИ распространили информацию о том, что 3 октября на детской площадке около дома № 1 по улице Сыктывкарской мужчина избил двух подростков.



В результате у одного из них зафиксировано сотрясение головного мозга.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

По итогам проверки сотрудники решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.