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Новости. Происшествия
16:52, 29 Августа 2018

ВИДЕО: Полуголого жителя Петрозаводска сбили на трассе "Дон"

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Мужчина попал под колеса неизвестного автомобиля.

Как сообщается на сайте "Блокнот-Воронеж" 28-летний житель Петрозаводска, которого неизвестный автотранспорт сбил на 526-м километре автодороги М-4 "Дон", попал на видео.

Трагедия произошла на платной дороги в Новоусманском районе Воронежской области.

Как сообщают свидетели, погибший мужчина был голый по пояс, его тело нашли 27 августа около 19.00. По данным очевидцев, по обеим сторонам трассы находится поле. Каким образом мужчина оказался на дороге со следами наезда, выясняют сотрудники полиции.

Последствия дорожно-транспортного происшествия снял на видео местный житель Артем и поделился роликом в городском сообществе.

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