Популярная рок-группа из Петрозаводска оскандалилась из-за кавера

Карельская рок-группа «Громыка», созданная музыкантами «Револьвера», стала участником музыкального скандала из-за записи трибьюта питерской группы «Колибри».

Коллектив, известный хитом «Желтый лист осенний», в этом году празднует свое 35-летие. К юбилею питерская группа выпускает музыкальный альбом, где их песни исполняют другие коллективы. Музыкантам из «Громыки» предложили исполнить свою кавер-версию песни «Гамбургская лирическая». Карельская группа записала кавер, изменив одно единственное слово.

К чему это привело, знает «Фактор News».