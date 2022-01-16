Попытка устроить свидание в театре стоила жителю Петрозаводска более 10 тысячи рублей

Знакомство в Интернете печально закончилось для петрозаводчанина.

Очередной жертвой мошенников стал житель Петрозаводска, который после знакомства в Интернете остался без денег. Причиненный ему ущерб составил 10 156 рублей. Об обмане он рассказал прионежской полиции.

По сообщению МВД Карелии, в один из январских вечеров мужчина зашел в приложение для онлайн-знакомств. Анкета одной из девушек показалась привлекательной и он поставил «лайк». Ответная реакция не заставила себя ждать. Вскоре барышня предложила перевести общение в один из мессенджеров. В ходе личной переписки петрозаводчанин пригласил визави встретиться в реальности. Та пояснила, что с удовольствием сходит с ним вечером на спектакль, направила ссылку для оплаты билета и скриншот с информацией о том, что себе билет она уже приобрела. При этом девушка уверяла, что спектакль очень популярен и желательно поторопиться с покупкой. Постановки с таким названием в репертуаре местных театров не существует, но горожанин об этом не знал.

Зато он точно знал, что его вряд ли можно обмануть в интернете, потому без сомнений ввел данные банковской карты на ресурсе, к которому привела ссылка. Тут же произошло списание в сумме 2 539 рублей. Затем оно повторилось. Но петрозаводчанин решил, что произошел сбой, и деньги вернутся. Любительнице зрелищ он сообщил, что приобрел билет. Было оговорено место встречи. Однако вскоре та сообщила, что не сможет посетить театр и предложила сдать билеты. Конечно же, вновь была направлена ссылка, ведущая якобы на сайт техподдержки. Думая, что оформляет возврат раннее перечисленной суммы в 5 078 рублей, мужчина ввел код из смс. Но в реальности у него снова были списаны 5 078 рублей. Он спешно заблокировал банковскую карту и в переписке поделился с девушкой злоключениями. В ответ та пояснила, что ей возвратили деньги, она хотела «помочь», и не понимает, почему кавалера постигли неприятности.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее жительница Петрозаводска сыграла на бирже с мошенниками и потеряла 5,5 млн рублей.