Жительница Петрозаводска сыграла на бирже с мошенниками и потеряла 5,5 млн рублей

Петрозаводчанка взяла кредиты в разных банках для брокерского счета и осталась без денег.

Полиция столицы Карелии проводит проверку по заявлению 49-летней жительницы города. Женщина обратилась в полицию после того, как не смогла закрыть брокерский счет и вывести крупную сумму денег на свои карты, сообщили в МВД республики.

Горожанка рассказала, что некоторое время назад в интернете увидела рекламу о возможности дополнительного заработка. Брокерская компания предлагала желающим сопровождение в совершении сделок на торговых биржах. При этом клиенту компании обещали лояльный депозитный порог для открытия счета, выгодные условия торговых операций, круглосуточную поддержку опытных менеджеров в онлайн формате. Женщина оставила заявку и дождалась звонка брокера. Он убедил петрозаводчанку установить незнакомое приложение на мобильный телефон и создать личный кабинет на платформе компании. Этих действий, по уверениям лжеброкера, было достаточно для начала деятельности. После этого женщина пополнила счет и через некоторое время увидела, что получила прибыль. Для поддержания иллюзии эффективной работы, петрозаводчанке позволили вывести небольшую часть средств. Этот маневр убедил её в безопасности сделок. В результате дальнейшего общения по инструкции аферистов петрозаводчанка пополнила баланс более чем на 5 680 000 рублей. При этом большая часть средств была оформлена в кредит в разных банках.

В личном кабинете женщина видела положительный баланс высокую доходность. Когда увиденная ею прибыль превысила 11 млн рублей, брокерша решила вывести средства. Однако сделать этого она не смогла.

Ранее две жительницы севера Карелии остались после общения с мошенниками без билетов и денег.