Две жительницы севера Карелии остались после общения с мошенниками без билетов и денег

Полиция расследует очередные случаи интернет-мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Кемского района обратилась в полицию — по ее словам, она нашла через поисковик в интернете сайт, похожий на официальный железнодорожный онлайн-сервис. Кемлянка ввела данные карты для приобретения билета, но на экране появилось сообщение о технической ошибке, а со счета жительницы Карелии пропало 3 тысячи рублей. К моменту общения с полицейскими ресурс перестал быть доступным. Возбуждено уголовное дело.

Таким же образом была обманута жительница Костомукши, которая, пытаясь заказать в интернете билет стоимостью полторы тысячи рублей, лишилась 6 тысяч рублей и осталась без каких-либо документов, так как посетила фальшивую страницу перевозчика. Полиция разбирается в обстоятельствах этого инцидента.