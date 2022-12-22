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Посещаемость острова Кижи в Карелии за год выросла на 125 тысяч человек

Новости. Общество
16:23, 22 Декабря 2022
фото: © Пресс-служба музея «Кижи»

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С начала года музей-заповедник в Карелии посетили свыше 362 тысяч человек.

В музее «Кижи» подвели итоги работы за год. О результатах работы рассказала директор Елена Богданова, сообщили в правительстве Карелии. 

«С начала 2022 года музей «Кижи» принял свыше 362 тысяч посетителей. Эта цифра не окончательная, но она уже намного выше показателя прошлого года, когда мы приняли около 234 тысяч. Кроме того, мы организовали 87 выставок, включая 39 выездных, в том числе в Москве, Кириллове, Саратове, а также в ближнем и дальнем зарубежье – Узбекистане, Киргизии, Сербии, Сирии», - отметила директор.

По ее словам, по программам «Моя Россия» и «Больше, чем путешествие» на острове Кижи побывали почти 800 детей и подростков из разных регионов России. Пользуются спросом программы, доступные по Пушкинской карте, отметила Богданова.

За год музей заработал 162 млн рублей. Значительную часть этих денег потратили на реставрацию и обслуживание памятников деревянного зодчества, содержание инфраструктуры музея, покупку пассажирского судна, которое в следующем сезоне начнет возить гостей из деревни Оятевщина на Заонежском полуострове, куда проложили новую дорогу из Великой Губы.

Значимым событием, отметила директор музея, стало завершение реставрации дома Аникиных в деревне Ямка, где разместили всероссийский центр сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова.

Фасад здания полностью сохранил исторический облик. Интерьер выполнили по эскизам известного карельского дизайнера Яны Пермяковой. При этом в здании предусмотрели все удобства и оборудование для обучения и повышения квалификации реставраторов. С 2021 года по программам центра отучились более 400 человек.

Плотницкий центр музея за год выполнил реставрационные, консервационные и ремонтные работы на 11 памятниках. Вологодские реставраторы завершили основной объем работ по реставрации дома Серова в деревне Жарниково.

Архитектурно-реставрационный центр «Заонежье» отремонтировал кровли двух исторических домов в деревне Ямка. Совместно с добровольческой организацией «Общее дело» специалисты музея участвовали в восстановлении и консервации пяти старинных деревянных храмов Заонежья.

В музее-заповеднике продолжили разрабатывать проект создания внутренних инженерных сетей в церкви Преображения Господня. В частности, проект включает систему пожаротушения.

Совместно с ОАО «Газпром» и Санкт-Петербургской академией художеств им. Репина ведутся исследования, посвященные утраченным потолочным иконам «неба» Преображенской церкви. Изучается вопрос об их возможном восстановлении.

 
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