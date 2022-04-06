Волонтеры планируют провести противоаварийные работы в старинном деревянном храме в Карелии

Средства на проведение работ в заонежской деревне Вегорукса собирает проект «Общее дело».

Нынешним летом волонтеры проекта «Общее дело» планируют провести противоаварийные работы в церкви Николая Чудотворца в заонежской деревне Вегорукса. Памятник деревянной архитектуры XVII-XVIII столетия остро нуждается в консервации.

Как отмечается на сайте проекта, у храма в нескольких местах протекает крыша, сильно проржавели и наклонились главки. Деревянная церковь в Вегоруксе недействующая, но ее часто посещают паломники и туристы.

Общая стоимость противоаварийных работ оценивается в полмиллиона рублей. Проект «Общее дела» ведет их сбор, чтобы закупить и доставить в деревню необходимые строительные материалы.