После смертельного пожара в Сортавале следователи возбудили уголовное дело

Трагедия произошла 3 января в деревянном доме на улице Бондарева.

Сотрудники Следкома республики возбудили уголовное дело по факту гибели человека на пожаре.



По версии следствия, вечером 3 января загорелся жилой дом на улице Бондарева в Сортавале. На пепелище нашли тело женщины 1979 года рождения.



Следователи выяснили, что в произошедшем есть признаки причинения смерти по неосторожности.



В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, рассказали в Следкоме Карелии.