Во время пожара в Сортавале погиб человек

Возгорание деревянного жилого дома произошло 3 января.
Вчера, 3 января, во время пожара на ул. Бондарева в Сортавале погиб человек.
Об этом в личном профиле рассказал глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.
По его словам, произошло возгорание деревянного жилого дома. «Будьте внимательны и осторожны при эксплуатации печей. Берегите себя!», — написал глава.
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