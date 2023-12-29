Во время пожара в Сортавале погиб человек

Возгорание деревянного жилого дома произошло 3 января.

Вчера, 3 января, во время пожара на ул. Бондарева в Сортавале погиб человек.

Об этом в личном профиле рассказал глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.



По его словам, произошло возгорание деревянного жилого дома. «Будьте внимательны и осторожны при эксплуатации печей. Берегите себя!», — написал глава.