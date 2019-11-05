Пожар произошел в частной бане в Карелии

Пожар произошел 4 ноября в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.04 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в поселке Заозерный на улице Центральной.



Поврежден потолок на площади 2 кв м.



Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.



Виновные, ущерб устанавливаются.



Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 26 октября произошло два пожара в частных банях в Калевале и Муезерском.