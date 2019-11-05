Пожар произошел в частной бане в Карелии

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Пожар произошел 4 ноября в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.04 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в поселке Заозерный на улице Центральной.
Поврежден потолок на площади 2 кв м.
Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.
Виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 26 октября произошло два пожара в частных банях в Калевале и Муезерском.
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