Девять пожарных тушили баню в районном центре Карелии

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Пожары в частных банях произошли накануне вечером в Калевале и Муезерском.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 26 октября в 19:30 пожарно-спасательное подразделение Калевальского района (3 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Калевала, ул. Советская, у д. 25.
Пожар ликвидировали через 5 минут – в 19:35.
В этот же вечер, в 23:04 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (9 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Муезерский ул. Антикайнена, у д. 25.
В 23:31 пожар ликвидирован.
О пострадавших на пожарах не сообщается.
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