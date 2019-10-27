Девять пожарных тушили баню в районном центре Карелии

Пожары в частных банях произошли накануне вечером в Калевале и Муезерском.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 26 октября в 19:30 пожарно-спасательное подразделение Калевальского района (3 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Калевала, ул. Советская, у д. 25.

Пожар ликвидировали через 5 минут – в 19:35.

В этот же вечер, в 23:04 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (9 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Муезерский ул. Антикайнена, у д. 25.

В 23:31 пожар ликвидирован.

О пострадавших на пожарах не сообщается.