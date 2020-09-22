Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Землетрясение под Иркутском попало на камеру (ВИДЕО)
22.09.2020 19:40
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
Полицейские Петрозаводска обстреляли машину с пьяным водителем за рулем (ВИДЕО) 7
22.09.2020 13:05
Заморозки до -1 идут в Карелию 4
22.09.2020 15:19
"Примитивные тюремные оградки": жители Петрозаводска возмущены ремонтом Советского моста (ФОТО) 5
Сегодня 08:05

Пожар вспыхнул на остановленном и заброшенном заводе "Карелия ДСП"

Новости. Происшествия
10:30, 23 Сентября 2020
фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976
Загрузка...

В поселке Пиндуши загорелись конструкции обанкроченного завода "Карелия ДСП".

Как сообщается в паблике пожарной службы Медвежьегорска, 22 сентября в 18.20 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории завода "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши.

К месту пожара выдвинулись дежурные караулы Пиндушского и Медвежьегорского пожарных подразделений. По прибытии выяснилось, что загорелись деревянные конструкции - оконные рамы и перекрытие технического этажа неэксплуатируемого 7-этажного здания.

Возгорание было ликвидировано дежурным караулом. Вероятной причиной возгорания стало проведение работ по резке металлических конструкций, сообщается в паблике.

Ранее бывший работник компании "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода. По территории оказавшегося в финансовом кризисе завода передвигаются сборщики металлолома, а часть производственных коммуникаций подвергается демонтажу и вывозу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Generalus87
2020-09-23 10:31:03
Знакомая схема
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»