Пожар вспыхнул на остановленном и заброшенном заводе "Карелия ДСП"

В поселке Пиндуши загорелись конструкции обанкроченного завода "Карелия ДСП".

Как сообщается в паблике пожарной службы Медвежьегорска, 22 сентября в 18.20 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории завода "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши.

К месту пожара выдвинулись дежурные караулы Пиндушского и Медвежьегорского пожарных подразделений. По прибытии выяснилось, что загорелись деревянные конструкции - оконные рамы и перекрытие технического этажа неэксплуатируемого 7-этажного здания.

Возгорание было ликвидировано дежурным караулом. Вероятной причиной возгорания стало проведение работ по резке металлических конструкций, сообщается в паблике.

Ранее бывший работник компании "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода. По территории оказавшегося в финансовом кризисе завода передвигаются сборщики металлолома, а часть производственных коммуникаций подвергается демонтажу и вывозу.