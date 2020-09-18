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"Заводу не быть": градообразующее предприятие в Карелии "распиливают" на металл?

Новости. Экономика
10:04, 19 Сентября 2020
фото: © Денис Орлов
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Бывший работник компании "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.

По территории оказавшегося в финансовом кризисе завода "Карелия ДСП" передвигаются сборщики металлолома, а часть производственных коммуникаций подвергается демонтажу и вывозу, несмотря на то, что имущество компании в данный момент находится под арестом. Об этом "Столице на Онего" сообщил бывший работник предприятия Денис Орлов.

Денис Орлов трудился электромонтером на предприятии "Карелия ДСП" в течение 2,5 лет. Специалист занимался ремонтом и обслуживанием электрооборудования. Орлов покинул завод в июне 2020 года, когда компания оказалась на пике кризиса.

"Завод-призрак уже был, по сути. Народу никого не было. Один только дежурный электрик, один дежурный мастер. Металлоломщики ездили, металл грузили. Соответственно, уже становилось понятно, что все: заводу не быть", – вспоминает последние дни на предприятии Денис Орлов.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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Zim
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