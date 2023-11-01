Пожилой беломорчанин отказывается переезжать в новую квартиру из аварийной

Дошло до того, что районные власти подали на мужчину в суд, который встал на сторону чиновников.

Во вторник, 31 октября, Беломорский районный суд рассмотрел иск администрации Беломорского района к пенсионеру о выселении.



Ответчик прописан в квартире беломорского дома, признанного аварийным. Согласно программе раселения такого жилья, мужчине власти предоставили квартиру в новостройке.



По площади она больше его старого жилья, расположена в пределах Беломорска, соответствует установленным требованиям, оборудована электроплитой, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.



Однако ответчик отказывался переезжать, ссылаясь на свой возраст и территориальную отдаленность нового дома. Сейчас он временно живет у дочери в другом городе.



При этом, бюджет поселения несет убытки в виде коммунальных платежей. Суд согласился с точкой зрения чиновников, которую на заседании поддерживал прокурор и постановил выселить пенсионера из старой квартиры в новую

с заключением договора социального найма.



С ответчика также взыскали государственную пошлину в доход местного бюджета.