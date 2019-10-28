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Новости. Общество
09:48, 28 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Познер и Гребенщиков призвали общественность не дать силовикам Карелии расправиться с Дмитриевым

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Более 200 известных россиян подписали заявление в защиту лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

"Новая газета" опубликовала заявление известных писателей, ученых, телеведущих, музыкантов, актеров, журналистов, политиков, в котором они призывают общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева. Они просят "не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена «Большого террора» — сталинских массовых репрессий 1937–1938 годов".

По мнению авторов обращения, сегодня против Юрия Дмитриева "пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Ю. Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека".

"Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Ю. Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное — уже около трех лет — содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях.

Об этом наглядно свидетельствует организованная в СМИ, в том числе и на федеральных каналах, грязная кампания в отношении Ю. Дмитриева, которого, не дожидаясь окончания судебного разбирательства, уже на всю страну объявили преступником; на экранах телевизоров и в интернете демонстрируются фото девочки из материалов следственного дела, которые возможно получить только из рук силовых структур; осуществляется давление на специалистов.

И все это для направления общественности "по ложному следу" с целью возбуждения ненависти к Ю. Дмитриеву, а в итоге — оказания массированного давления на суд. Самое страшное, что для достижения этих неправедных целей ломается судьба ребенка, которому подобной "защитой" ее интересов нанесены и наносятся непоправимые душевные травмы", - известные общественные деятели в своем обращении.

Среди подписавших обращение – телеведущий Владимир Познер, режиссер Гарри Бардин, кинорежиссер Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, правозащитник Валерий Борщев, актеры Вениамин Смехов и Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и др.

Под заявлением свои подписи поставили представители Карелии: Эмилия Слабунова, председатель партии "Яблоко", депутат Законодательного собрания Карелии, Евгений Белянчиков, председатель Союза журналистов Республики Карелия, редактор сайта "Карелия.Ньюс" и Иван Гусев, главный редактор газеты "Карельская Губерния", депутат Законодательного Собрания республики.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий.

 В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в сексуальном насилии над приёмной дочерью.

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