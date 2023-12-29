Житель поселка в Карелии увидел, как спиртное убирают в пакет, и решился на грабеж

В Муезерском районе местная жительница едва не стала жертвой дерзкого грабителя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района поступило заявление от 63-летней жительницы одного из поселков, сообщившей, что она стала жертвой грабежа.

На улице поселка неизвестный попытался вырвать из ее рук пакет с продуктами. Женщина закричала и на крик вышел прохожий, который и спугнул грабителя. Тот скрылся с пустыми руками.

Вскоре выяснилась и личность грабителя. Им оказался 50-летний житель поселка. Еще в магазине он заметил, что женщина убрала в пакет продукты и спиртное, и в голове его созрел план грабежа.

По факту покушения на грабеж возбуждено и расследуется уголовное дело.