Предприятия Карелии, подписавшие соглашение с правительством, обязались давать кредиты работникам

Союз работодателей Карелии взял на себя обязательство, что входящие в него предприятия, будут давать работникам льготные кредиты или ссуды на ИЖС.

Это следует из трехстороннего соглашения между Союзом работодателей, правительством и профсоюзами.

Согласно документу, в коллективных договорах с трудовыми коллективами должны предусмотрены определенные социальные гарантии молодым работникам со стороны работодателей.

«Предоставление льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство жилья; денежная компенсация расходов на найм жилья; частичная компенсация стоимости содержания детей в дошкольных образовательных организациях; оказание помощи многодетным семьям», — сказано в приложении к соглашению.