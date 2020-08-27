Предприниматель, осужденный за взятки чиновникам правительства Карелии, вышел на свободу

Бизнесмен Степан Морозов, проходящий в качестве взяткодателя по коррупционному делу руководителей Госимущества республики, вышел из мест лишения свободы.

Степан Морозов освободился из СИЗО во вторник, 25 августа. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Об этом Морозов рассказал «Столице на Онего».

Степан Морозов – фигурант двух эпизодов дачи взяток чиновникам. По версии следствия, взяткополучателями выступали экс-глава Госимущества республики Денис Косарев и его заместитель Сергей Максимов.

Освободившийся из следственного изолятора бизнесмен не признает себя виновным.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд приговорил бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева за взятки к 5 годам колонии строгого режима. Его заместитель ожидает решения суда, которое предполагается огласить в середине сентября.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.