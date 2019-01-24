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Новости. Криминал
16:42, 24 Января 2019
фото: Сергей Мятухин

СРОЧНО: Косареву за взятки дали 5 лет колонии строгого режима и арестовали в зале суда

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Петрозаводский городской суд со второго раза приговорил бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева за взятки к 5 годам колонии строгого режима.

Соответствующее решение принял в четверг судья Александр Мерков после пересмотра дела в особом порядке.

Также Косареву назначен штраф 5 млн рублей.

Косарева взяли под стражу в зале суда.

"Окончательное наказание Косареву назначить путем частичного сложения назначенных настоящим приговором наказаний и определить по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях сроком на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья Александр Мерков.

Ранее в суде Косарев сообщил, что в настоящее время является студентом первого курса медицинского колледжа. Его адвокат предоставил характеристику на подзащитного, выданную в учебном заведении.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки.

Верховный суд Карелии в ноябре отменил решение первой инстанции и отправил уголовное дело на пересмотр. Его рассмотрел судья Александр Мерков.

"Предъявленное обвинение признаю в полном объеме, согласен с формулировкой. Вину признаю полностью", - сказал в суде Косарев.

Он рассказал, что после ареста заключил досудебное соглашение. Что до сих пор содействует правоохранительным органам и ФСБ. Деньги от взяток, в основном, он потратил на учёбу в Санкт-Петербурге и какие-то бытовые нужды для семьи.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Подробнее о деле Косарева читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Хаос
2019-01-24 17:04:10
Мало дали, прировнять срок заключения к пожизненному, может тогда "чинуши" будут думать что делают.
Гость
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