Превращение Земли в Луну показал житель Карелии

Автомобилист опубликовал видеозапись одной из дорог на юго-западе республики.
Видео дороги появилось в паблике «Подслушано в Сортавала».
«Наша Земля потихонько превращается в Луну», — написал в сети автор ролика.
«Эти последствия вредят авто и людям», — добавил он.
«Будет ли когда-нибудь дорога на Совхозном шоссе похожа на нормальную дорогу?» — задал в паблике вопрос житель Сортавалы.
Пользователи сети прокомментировали пост лишь так: «Жесть» и «Всё хорошо — „убитая дорога и убитая машина“ — гармония!»
Ранее мы сообщали о том, что петрозаводчане в ужасе от неубранного снега, который после смены погоды затопил центр города.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание