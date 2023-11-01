Превращение Земли в Луну показал житель Карелии

фото: © Скриншот с видео: Роман Беляев / паблик «Подслушано в Сортавала» / ВК

Автомобилист опубликовал видеозапись одной из дорог на юго-западе республики.

Видео дороги появилось в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Наша Земля потихонько превращается в Луну», — написал в сети автор ролика.

«Эти последствия вредят авто и людям», — добавил он.

«Будет ли когда-нибудь дорога на Совхозном шоссе похожа на нормальную дорогу?» — задал в паблике вопрос житель Сортавалы.

Пользователи сети прокомментировали пост лишь так: «Жесть» и «Всё хорошо — „убитая дорога и убитая машина“ — гармония!»

Ранее мы сообщали о том, что петрозаводчане в ужасе от неубранного снега, который после смены погоды затопил центр города.