Петрозаводчане в ужасе от неубранного снега, который после смены погоды затопил центр города

Пользователи известного сообщества в соцсети поделились фото затопленного центра карельской столицы.

В паблике «Подслушано в ПТЗ / Петрозаводск» горожане в очередной раз раскритиковали работу коммунальных служб после снегопада.



«Вот и потекло все … которое не вывезли. И это центр города!», — возмутились петрозаводчане.



Напомним, 30 октября на городскую планерку вызвали руководство компании-подрядчика по содержанию петрозаводских дорог.



На своей странице врио главы города Инна Колыхматова тогда написала, что полностью разделяет недовольство людей.