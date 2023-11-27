Президент ассоциации Рослегпрома оденет Путина

Открытие магазина состоялось 28 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ. Там же прошла и презентация коллекции бренда.

«... Сейчас мы ждём как раз поступления новой предновогодней коллекции и обязательно сформируем несколько комплектов для президента», — цитирует РИА Новости Шишкина.

Создатель бренда отметил, что несколько лет назад они уже делали для него несколько комплектов — в эстетике бренда, но по индивидуальным меркам.

«После совещания в 2020 году, когда я предложил президенту произвести для него индивидуальный комплект, он дал на это согласие. И мы для него целую капсульную коллекцию вещей разработали и произвели — в общей эстетике бренда, но сшитые ему по меркам. Президенту все очень понравилось. И как раз после этого нам дали зеленый свет на активное развитие бренда», — уточнил Шишкин.

Владелец бренда добавил, что это были прежде всего вещи casual — спортивная одежда и повседневный стиль.

«Там несколько полных комплектов и наборов было представлено, в темно-синем строгом стиле. Универсальные вещи для разных жизненных ситуаций», — отметил Шишкин.

По его словам, очень многие высокопоставленные госслужащие заказывают и приобретают вещи бренда.

Создатель бренда на презентации коллекции рассказал журналистам, что сейчас открыто 25 магазинов Putin Team Russia, в основном это точки продаж в крупнейших российских аэропортах. С 2024 года бренд планирует развивать розничную сеть в торговых центрах городов-миллионников и выходить на зарубежные рынки. Так, в следующем году бренд намерен открыть первые три флагманских магазина в Китае, Индии и Объединённых Арабских Эмиратах, пишет РИА Новости.