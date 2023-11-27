Президент ассоциации Рослегпрома оденет Путина

Создатель бренда Putin Team подберет для президента комплекты одежды из новой коллекции.
Бренд Putin Team Russia подготовит в подарок президенту России Владимиру Путину несколько комплектов одежды из новой предновогодней коллекции, сообщил РИА Новости президент ассоциации Рослегпром, создатель бренда Дмитрий Шишкин.
Открытие магазина состоялось 28 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ. Там же прошла и презентация коллекции бренда.
«... Сейчас мы ждём как раз поступления новой предновогодней коллекции и обязательно сформируем несколько комплектов для президента», — цитирует РИА Новости Шишкина.
Создатель бренда отметил, что несколько лет назад они уже делали для него несколько комплектов — в эстетике бренда, но по индивидуальным меркам.
«После совещания в 2020 году, когда я предложил президенту произвести для него индивидуальный комплект, он дал на это согласие. И мы для него целую капсульную коллекцию вещей разработали и произвели — в общей эстетике бренда, но сшитые ему по меркам. Президенту все очень понравилось. И как раз после этого нам дали зеленый свет на активное развитие бренда», — уточнил Шишкин.
Владелец бренда добавил, что это были прежде всего вещи casual — спортивная одежда и повседневный стиль.
«Там несколько полных комплектов и наборов было представлено, в темно-синем строгом стиле. Универсальные вещи для разных жизненных ситуаций», — отметил Шишкин.
По его словам, очень многие высокопоставленные госслужащие заказывают и приобретают вещи бренда.
Создатель бренда на презентации коллекции рассказал журналистам, что сейчас открыто 25 магазинов Putin Team Russia, в основном это точки продаж в крупнейших российских аэропортах. С 2024 года бренд планирует развивать розничную сеть в торговых центрах городов-миллионников и выходить на зарубежные рынки. Так, в следующем году бренд намерен открыть первые три флагманских магазина в Китае, Индии и Объединённых Арабских Эмиратах, пишет РИА Новости.
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