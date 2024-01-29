Причиной потопа на Голиковке стала серьезная коммунальная авария

На улице Мерецкова пробило магистральную трубу водопровода диаметром 500 миллиметров.

Как сообщили в соцсети сотрудники петрозаводского «Водоканала», на улице Мерецкова поврежден водопровод диаметром полметра.



«Бригада АО „ПКС-Водоканал“ уже на месте, у дома № 26 ведутся работы. Отключать водоснабжение в домах не планируется, все потребители останутся с водой», — заявили коммунальщики.



Повреждение обещают устранить в нормативные сроки. Напомним, ранее мы показали, как пешеходы мучаются в непролазном болоте на улице Мерецкова.