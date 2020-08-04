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Пригородные поезда в Карелии планируют заменить на рельсовые автобусы

Новости. Общество
16:02, 05 Августа 2020
фото: © ОАО "РЖД"
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Правительство Карелии рассчитывает на заключение соглашения с АО "РЖД", которое позволит провести замену пригородных поездов на рельсовые автобусы.

Это следует из постановления правительства об утверждении порядка реализации "индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы". Подобные программы имеют лишь 10 российских регионов, для финансирования которых предусмотрены отдельные ассигнования из федерального бюджета.

Один из пунктов программы предусматривает заключение соглашения с РЖД о формировании долгосрочного заказа на пригородные железнодорожные маршруты "составами рельсовых автобусов".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-08-05 16:46:30
Это хорошо, наверное, если будут базироваться в Карелии, то должны в Питкяранту открыть маршрут или в Суоярви, где нет электрификации. Хотя и странно по другим маршрутам под контактной сетью пускать автобус.
новый
2020-08-05 16:28:09
Щас либерашки начнут острить и умничать
Off
2020-08-05 16:43:34
новый, а патриашки будут биться в падучей ..и доказывать ,что дрезины лучше спальных вагонов. :) :)
Гость
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