Пригородные поезда в Карелии планируют заменить на рельсовые автобусы

Правительство Карелии рассчитывает на заключение соглашения с АО "РЖД", которое позволит провести замену пригородных поездов на рельсовые автобусы.

Это следует из постановления правительства об утверждении порядка реализации "индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы". Подобные программы имеют лишь 10 российских регионов, для финансирования которых предусмотрены отдельные ассигнования из федерального бюджета.

Один из пунктов программы предусматривает заключение соглашения с РЖД о формировании долгосрочного заказа на пригородные железнодорожные маршруты "составами рельсовых автобусов". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".