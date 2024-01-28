Прионежская сетевая компания продолжает работы по ремонту и модернизации энергообъектов

В АО «ПСК» идет выполнение Ремонтной программы на 2024 год.

Главная цель реализации Ремонтной программы компании - повышение надежности энергоснабжения потребителей. Энергетики напоминают, что ремонтные работы на линиях электропередачи и подстанциях могут выполняться только при временных отключениях энергообъектов и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 29 января по 4 февраля возможны:

Муезерский муниципальный район:

- 29, 31 января, 1 и 2 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Советская (частично), Гагарина (дома 23, 25, 27).

- 29 января с 10.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улицы Советская, Лесная (частично), 50 лет ВЛКСМ.

- 30 января с 10.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

- 31 января с 10.00 до 14.00. Деревня Кимасозеро.

Петрозаводский городской округ:

- 2 февраля с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Огородная, Тепличная, Урожайная, Парниковая.

Пряжинский национальный район:

- 31 января с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева, Вокзальная, Заводская (частично), Шоссейная (частично), Лесная, Ленина, Шоссейная (частично), Мира, Первомайская, Гусева, Пушкина. Переулок Больничный.

- 31 января с 14.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Светлая (частично), Ленина (частично), Пушкина (частично), Мира (частично).

- 1 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная (частично), Калинина (частично), Октябрьская (частично).

- 2 февраля с 10.00 до 17.00. Местечко Падозеро.

Калевальский национальный район:

- 30 января с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

Сегежский муниципальный район:

- 30 января с 9.30 до 15.00. Поселок Волдозеро: улица Центральная.

- 31 января с 9.00 до 12.00. Поселок Идель: улица Центральная.

- с 29 января по 4 февраля с 9.00 до 17.00. Окрестности поселка Лососий Порог: СОТы «Смородина», «Радуга», СНТ «Светлый».

- с 29 по 31 января с 9.00 до 16.00. Поселок Падун.

Лоухский муниципальный район:

- 29 января с 11.00 до 15.00. Поселок Плотина: улицы Школьная, Центральная, Набережная. Переулок Лесной.

- 30 января с 11.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улицы Восточная, Дорожная, Советская, Набережная.

- С 30 января по 2 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Тэдино: улицы Пионерская, Полярные Зори, Шахтерская.

- 31 января с 12.00 до 14.00. Поселок Пяозерский.

- 31 января с 14.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: улицы Зелёная, Озёрная, Капитана Киреева, Сержанта Гридина, Лесная. Переулок Новый.

Олонецкий национальный район:

- 29 января с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Комсомольская, Набережная, Заречная, Школьная (дома 1-10). Переулок Набережный.

- С 29 января по 2 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Школьная (дома 1, 2), Луговая (дома 9, 11), Садовая, (дома 1-А, 1-Б, 1-В). Переулок Лесной; поселок Верхнеолонецкий: улицы Октябрьская (дома 8-45), Новая, Лесная, Школьная (дома 2-6), Гористая; деревня Гушкала; деревня Тигвера.

- 30 января с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 23-25, 41), Мичурина (дома 1-9).

- 31 января с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Олонецкая (дома 1, 6), Луговая (дома 11, 13), Новая.

- 1 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улицы Молодежная, Советская, Новая.