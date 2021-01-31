Прионежская сетевая компания в феврале продолжит неотложные ремонты на электрических сетях

Несмотря на неблагоприятные погодные условия плановые ремонтные работы на энергообъектах идут в установленные сроки.

АО "Прионежская сетевая компания" в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2021 год. К сожалению, отмечают в АО "ПСК", многие ремонты невозможно повести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 1 по 7 февраля возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 1 по 5 февраля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Ленина, Матросова, переулок Сегежский.

- 7 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции).

Сегежский муниципальный район:

- 7 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро, садово-огородническое хозяйство "Чайка".

Кемский муниципальный район:

- 1, 3, 5 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 5, 9, 13, 15, 14-А, 14-Б, 14-В, 17, 21), переулок Совхозный (дома 15, 20, 26).

- С 2 по 4 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.

Лоухский муниципальный район:

- 1 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улицы Заречная, Разведка; поселок Малиновая Варакка.

- 2 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи: улица Первомайская (здание общежития, социального обеспечения, пожарной части, гаражи, ИП Музыченко, ИП Тиунов).

- 2 февраля с 13.00 до 15.00. Поселок Лоухи улицы Юбилейная, Дачная (дома 12, 14, 16).

- 3 февраля с 11.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улицы Дорожная, Советская, Восточная, Набережная.

- 3 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская.

Муезерский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Поселок Пеннинга.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 1 по 5 февраля с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Малиновского, насосная станция, детский сад № 3, гостиничный комплекс "Щучье озеро".

Олонецкий национальный район:

- 1 февраля с 14.00 до 16.00. Поселок Речная Сельга: улицы Мегрозерская, Болотная.

- 2 февраля с 9.00 до 16.00 Поселок Ильинский: улица Ганичева (дома 1 – 27).

- 3 февраля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дом 1), Свободы (дома 43, 45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).

- 4 февраля с 10.00 до 14.00. Деревня Речная Сельга.

Прионежский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец (частично), поселок Чална (частично), деревни Верхние Виданы, Нижние Виданы, станция Падозеро, поселок Падозеро: 28 и 33 км, местечко Кузьминки.

- 1 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална.

- С 1 по 3 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улица Центральная (частично), переулки Олимпийский, Балтийский, Чарноморский, Садовый, Еловый; деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя ("Левый берег").

- С 1 по 5 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.

- 2 февраля с 10.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Пионерская, Ветеранов, Совхозная, Зеленая, переулок Ивовый; деревня Шуйская Чупа (ДНПК "Дачный").

- 4 февраля с 10.00 до 17.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, садово-огородные товарищества в окрестностях деревни Бесовец; деревня Верховье: улицы Верховье, Хутор, Березовая, Рябиновая, Ушкозерская, Сенная, Биричево, переулок Нагорный; станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично), здание ООО "Азимут".

- 5 февраля с 10.00 до 16.00. Станция Падозеро: переулок Новый, здание котельной; деревня Царевичи.