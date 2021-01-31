Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Иностранные разведки сквозь них проступают": священник из Петрозаводска назвал организаторов акций протеста врагами России (ВИДЕО) 26
31.01.2021 17:07
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ) 45
31.01.2021 17:51
Таможня Карелии сообщила, как пандемия обрушила поток желающих пересечь границу 3
Сегодня 07:15
Карелия названа в числе худших регионов по экологичности 9
Сегодня 10:54
Дороги Петрозаводска в первый день февраля будут скользкими
31.01.2021 17:00

Прионежская сетевая компания в феврале продолжит неотложные ремонты на электрических сетях

Новости. Общество
11:23, 01 Февраля 2021
фото: © АО "ПСК"
Загрузка...

Несмотря на неблагоприятные погодные условия плановые ремонтные работы на энергообъектах идут в установленные сроки.

АО "Прионежская сетевая компания" в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2021 год. К сожалению, отмечают в АО "ПСК", многие ремонты невозможно повести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 1 по 7 февраля возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 1 по 5 февраля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Ленина, Матросова, переулок Сегежский.

- 7 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции).

Сегежский муниципальный район:

- 7 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро, садово-огородническое хозяйство "Чайка".

Кемский муниципальный район:

- 1, 3, 5 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 5, 9, 13, 15, 14-А, 14-Б, 14-В, 17, 21), переулок Совхозный (дома 15, 20, 26). 

- С 2 по 4 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.

Лоухский муниципальный район:

- 1 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улицы Заречная, Разведка; поселок Малиновая Варакка.

- 2 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи: улица Первомайская (здание общежития, социального обеспечения, пожарной части, гаражи, ИП Музыченко, ИП Тиунов).

- 2 февраля с 13.00 до 15.00. Поселок Лоухи улицы Юбилейная, Дачная (дома 12, 14, 16).

- 3 февраля с 11.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улицы Дорожная, Советская, Восточная, Набережная.

- 3 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская.

Муезерский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Поселок Пеннинга.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 1 по 5 февраля с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Малиновского, насосная станция, детский сад № 3, гостиничный комплекс "Щучье озеро".

Олонецкий национальный район:

- 1 февраля с 14.00 до 16.00. Поселок Речная Сельга: улицы Мегрозерская, Болотная.

- 2 февраля с 9.00 до 16.00 Поселок Ильинский: улица Ганичева (дома 1 – 27).

- 3 февраля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дом 1), Свободы (дома 43, 45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).

- 4 февраля с 10.00 до 14.00. Деревня Речная Сельга.

Прионежский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец (частично), поселок Чална (частично), деревни Верхние Виданы, Нижние Виданы, станция Падозеро, поселок Падозеро: 28 и 33 км, местечко Кузьминки.

- 1 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална.

- С 1 по 3 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улица Центральная (частично), переулки Олимпийский, Балтийский, Чарноморский, Садовый, Еловый; деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя ("Левый берег").

- С 1 по 5 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.

- 2 февраля с 10.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Пионерская, Ветеранов, Совхозная, Зеленая, переулок Ивовый; деревня Шуйская Чупа (ДНПК "Дачный").

- 4 февраля с 10.00 до 17.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, садово-огородные товарищества в окрестностях деревни Бесовец; деревня Верховье: улицы Верховье, Хутор, Березовая, Рябиновая, Ушкозерская, Сенная, Биричево, переулок Нагорный; станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично), здание ООО "Азимут".

- 5 февраля с 10.00 до 16.00. Станция Падозеро: переулок Новый, здание котельной; деревня Царевичи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья 1
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»