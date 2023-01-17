Приставы силой привели заразного жителя Карелии в больницу

Судебный пристав доставил больного туберкулезом на принудительную госпитализацию, сообщили в УФССП Карелии.
В отделение судебных приставов поступил документ немедленного исполнения в отношении 35-летнего мужчины, ведущего асоциальный образ жизни, нигде не работающего.
В решении Петрозаводского городского суда содержалось требование о немедленной госпитализации больного с открытой формой туберкулеза в противотуберкулезный диспансер в принудительном порядке.
Данный мужчина знал о своем опасном заболевании, но отказывался верить в поставленный врачами диагноз, поэтому оспорил ранее вынесенное решение суда, которое было оставлено в силе.
На последнем заседании суда была поставлена точка в этом вопросе, и судебный пристав немедленно возбудил в отношении данного мужчины исполнительное производство и препроводил больного в стационар.
Теперь ему предстоит пройти долгий курс лечения.
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