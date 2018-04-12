Приставы заявили, что законно досмотрели адвокатов в горсуде Петрозаводска

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии обозначило позицию по инциденту, который произошел в суде между приставами и адвокатами, защищающими подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере.

Напомним, приставы потребовали показать сумки, а защитники отказались. Из-за скандала судебное заседание 11 апреля задержалось на 30 минут.

"Есть закон об адвокатской деятельности, который нарушают. Почему каждый новый начальник, который приходит, считает необходимым начать бороться с адвокатами? Прокурорские работники проходят спокойно через калитку, а адвокатов прогоняют через рамку со снятием поясных ремней, показыванием всего и вся, при этом не составляется никаких протоколов, ничего. Мы бумагу напишем", - сказал адвокат Михаил Ямчитский.

"Действия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов направлены в первую очередь для создания надлежащих условий для отправления правосудия, безопасности посетителей судов, участников судебного процесса. Судебное заседание зачастую сопровождается эмоциональным всплеском у граждан, проявлением агрессии к другим участникам судебного процесса", - рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе ведомства.

В ответе отмечается, что с целью недопущения данных фактов, судебные приставы наделены рядом прав: проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов, осуществлять личный досмотр. Эти же права судебных приставов распространяются на граждан, которые находятся в зданиях и помещениях федеральной службы судебных приставов России.

"Досмотр граждан и находящихся при них вещей обязателен", - отметили в пресс-службе.

"Действия судебных приставов по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов – прим.) являются вполне законными и направлены в первую очередь для обеспечения безопасности всех участников судебного процесса и граждан находящихся в здании суда", - добавили в ведомстве.