Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:00, 12 Апреля 2018

Приставы заявили, что законно досмотрели адвокатов в горсуде Петрозаводска

По теме

Уголовное дело на экс-сотрудника прокуратуры Карелии Симоненко не возбудили
12.04.18 14:26
ОНФ: Загородные детские лагеря в Карелии придут в упадок без поддержки властей
12.04.18 13:49
Лед в Карелии стал смертельно опасным для пеших прогулок
12.04.18 13:46
Все новости
Загрузка...

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии обозначило позицию по инциденту, который произошел в суде между приставами и адвокатами, защищающими подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере.

Напомним, приставы потребовали показать сумки, а защитники отказались. Из-за скандала судебное заседание 11 апреля задержалось на 30 минут.

"Есть закон об адвокатской деятельности, который нарушают. Почему каждый новый начальник, который приходит, считает необходимым начать бороться с адвокатами? Прокурорские работники проходят спокойно через калитку, а адвокатов прогоняют через рамку со снятием поясных ремней, показыванием всего и вся, при этом не составляется никаких протоколов, ничего. Мы бумагу напишем", - сказал адвокат Михаил Ямчитский.

"Действия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов направлены в первую очередь для создания надлежащих условий для отправления правосудия, безопасности посетителей судов, участников судебного процесса. Судебное заседание зачастую сопровождается эмоциональным всплеском у граждан, проявлением агрессии к другим участникам судебного процесса", - рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе ведомства.

В ответе отмечается, что с целью недопущения данных фактов, судебные приставы наделены рядом прав: проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов, осуществлять личный досмотр. Эти же права судебных приставов распространяются на граждан, которые находятся в зданиях и помещениях федеральной службы судебных приставов России.

"Досмотр граждан и находящихся при них вещей обязателен", - отметили в пресс-службе.

"Действия судебных приставов по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов – прим.) являются вполне законными и направлены в первую очередь для обеспечения безопасности всех участников судебного процесса и граждан находящихся в здании суда", - добавили в ведомстве.

По теме

Уголовное дело на экс-сотрудника прокуратуры Карелии Симоненко не возбудили
12.04.18 14:26
ОНФ: Загородные детские лагеря в Карелии придут в упадок без поддержки властей
12.04.18 13:49
Лед в Карелии стал смертельно опасным для пеших прогулок
12.04.18 13:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Антон
2018-04-12 14:26:54
Мих, не согласен. Правовое обоснование из ФЗ "О судебных приставах", со ссылкой из прав судебного пристава по ОУПДС на порядок проведения личного досмотра, досмотра вещей, который предусмотрен КоАП РФ. Понятие осмотр вы сами придумали? Чем предусмотрен, расскажите?
Галямов Андрей
2018-04-12 14:20:18
Мих - это либо лох, либо пристав. Но дело не в этом, что он не знает структура законодательства. Мои приставы специально обыскивают адвокатов в целях взаимодействия с конторскими операми по противодействию работы адвокатов.
Leopol'd
2018-04-12 14:13:20
Вопрос о прокурорах скромно оставили без ответа.
Или идет проверка всех входящих в здание, тем более участников процесса (что разумно). Или проверяются только зрители, свидетели и другие гости.
Мих
2018-04-12 14:03:46
Антон , Как то слабенько у вас с матчастью , как и работаете то так ??? Не досмотр изначально , а осмотр . Да и КоАП здесь вторичен , Да , уж , эти " приставы " , везде одинаковые.
Елена Соболева
2018-04-12 13:52:28
а Шмаеников к какой категории граждан классифицируют ?- их беспрепятственно, без досмотра пропускают через рамку, при этом, с ними расшаркиваются служивые
Антон
2018-04-12 13:50:32
Приставы осуществляют досмотр вещей в порядке, предусмотренном КоАП РФ, при этом данный кодекс не содержит особенностей в отношении адвокатов. Раздуваете из мухи слона. Приходите заранее.
Мих
2018-04-12 13:16:45
В данном случае есть ФЗ " О судебных приставах РФ" и Правила поведения граждан в суде ,утверждённые Председателем суда
Michael Shogin
2018-04-12 12:55:18
В данном случае налицо нарушение Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", согласно которому адвокат вправе на основании служебного удостоверения беспрепятственно проходить в здание суда.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно

Аналитика

10.04.2018 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард" 1
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Чтиво

11.04.2018 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 3
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 8
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего
11.04.2018 12:44
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали ли вы на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»