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Проект освоения бывшей промзоны ДСК Петрозаводска поддержали на общественных слушаниях

Новости. Общество
18:27, 15 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Участники публичных слушаний поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки, необходимые для начала строительства нового жилого района на месте бывшей промышленной зоны на берегу Онежского озера.

В мэрии Петрозаводска сегодня состоялись общественные слушания, на обсуждение был вынесен проект изменений в Правила землепользования и застройки, необходимых для начала освоения территории на месте бывшей промзоны ДСК на улице Зайцева.

По словам одного из разработчиков концепции Дмитрия Ивасько, застройка планируется в рамках второго этапа международного проекта  "Город у воды", над которым в 2011-2013 годах работали лучшие архитекторы Петрозаводска, специалисты из Финляндии и других стран Европы. Проект предусматривает ликвидацию промышленных зон вдоль прибрежной территории Онежского озера от поселка Соломенное до района Сайнаволок.

Обсуждавшаяся на публичных слушаниях концепция предполагает застройку территории бывшего завода ДСК в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Заводской. Как пояснил представлявший проект Дмитрий Ивасько, в центре застройки разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома. Они будут расположены так, чтобы из каждой квартиры открывался вид на озеро. Вся застройка спланирована таким образом, чтобы каждый жилой квартал имел прямой выход к центральному парку.

Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детских садов, благоустроенной прогулочной набережной, пирса и стоянки для яхт. По территории комплекса пройдет автодорога – "дублер" Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

Согласно идеологии проекта "Город у воды", планируется не просто благоустройство этой территории, а создание новой среды обитания - культурной, общественной, с социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера, пояснил Ивасько. Реализация проекта "Город у воды" на этой территории займет около 7 лет.

Инвестировать в строительство собирается компания "Баренц групп", которая сейчас завершает реализацию первого этапа проекта  "Город у воды" - строительство жилого комплекса "Курс" на набережной Варкауса.

На публичных слушаниях участники единогласно высказались в поддержку проекта и внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Напомним, что ранее депутаты Петросовета для дальнейшей реализации проекта "Город у воды" одобрили внесение изменений в Генплан Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-02-15 18:51:42
Щас у либерды конкретно забурлит :) А у занозы уже только завтра
Гость
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