Прокуратура Карелии нашла в Кондопоге несколько нарушений антикоррупционного законодательства

Местная прокуратура провела проверку на территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога».

Как сообщили в прокуратуре Карелии, на территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» была проведена проверка требований законодательства о противодействии коррупции.

Как было установлено, пять юрлиц — резидентов ТОСЭР, в нарушение законов не приняты меры, направленные на противодействие коррупции, борьбу с ней, минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

В адрес этих юридических лиц были вынесены постановления. В настоящее время резиденты ТОСЭР «Кондопога» устранили все нарушения антикоррупционного законодательства.