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Прокуратура Карелии придумала QR-код, разъясняющий законы на примерах из жизни

Новости. Общество
18:00, 14 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

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В целях правового просвещения населения республики разработан QR-код «Прокурор разъясняет», сообщили в прокуратуре Карелии.

Основной задачей QR-кода является разъяснение законодательства на основе примеров реальных событий из жизни граждан.

К примеру, как защитить свои права и отстоять свои интересы и не стать жертвой преступления, как следует действовать в различных правовых ситуациях и куда следует обращаться за помощью.

Также с помощью QR-кода есть возможность получить правовые ответы на иные актуальные вопросы в различных сферах жизни.
Создание QR-кода направлено на повышение правовой грамотности населения.

Для ознакомления с информацией QR-кода «Прокурор разъясняет» гражданам необходимо использовать камеру телефона или планшета.

После осуществления входа с помощью QR-кода будет доступен раздел «Правовое просвещение» с рубрикой «Прокурор разъясняет», расположенный на официальной странице прокуратуры республики Единого портала прокуратуры Российской Федерации.

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