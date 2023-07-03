Прокуратура Карелии заинтересовалась случаем нападения медведя на дрессировщицу

В прокуратуре взяли под контроль полицейскую проверку по инциденту в цирке, где медведь напал на дрессировщицу.

Прокуратура республики организовала проверку по факту нападения медведя на сотрудницу передвижного цирка «Виват» на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Предварительно установлено, что вечером 2 июля во время циркового представления на 31-летнюю дрессировщицу напал медведь. В результате женщина получила телесные повреждения, ей оказали медицинская помощь.

Прокуратура оценит, как в цирке соблюдают требования по безопасности зрителей, в том числе «при использовании животных в культурно-зрелищных целях», сообщили в карельском надзорном органе.