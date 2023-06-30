МВД Карелии проводит проверку по инциденту в цирке, где медведь напал на дрессировщицу

Пострадавшая от лап медведя 30-летняя циркачка с жалобой в полицию Петрозаводска не обращалась.

Об этом стало известно «Московскому комсомольцу в Карелии». Как рассказали журналистам издания в МВД республики, в полицию сообщение о нападении медведя на дрессировщицу поступило из Больницы скорой медицинской помощи, где девушке оказали медпомощь.

«На основании поступившего сообщения полиция Петрозаводска проводит проверку. Выезжавшие на место происшествия сотрудники МВД встретились с пострадавшей от лап медведя 30-летней дрессировщицей, она никаких жалоб не предъявляет», - рассказали в полиции.

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