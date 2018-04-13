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Новости. Общество
12:52, 13 Апреля 2018

Прокурор Петрозаводска Аскерова обжаловала приговор Дмитриеву

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Гособвинитель, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова опротестовала приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

"В суд поступила апелляционная жалоба от гособвинителя", - сказали "Столице на Онего" в суде.

В апелляционном представлении указано требование об отмене приговора в оправдательной его части.

В прениях прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям. Сам 62-летний Дмитриев в последнем слове заявил о своей невиновности.

Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

5 апреля судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание ограничения свободы в три месяца.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

Дмитриев и его адвокат ранее многократно заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2018-04-13 14:05:56
Саныч а почему кто то должен успокоиться?
Владислав Стефанов
2018-04-13 13:56:46
Обжаловать приговор одного из самых опытных судей Карелии довольно сложная задача. Данный приговор фактически оправдательный, что является редкостью в Карелии. Насколько я понимаю, приговор очень взвешенный и обоснованный. Аскерова сама поддерживала обвинение в суде и должна понимать несостоятельность этого обвинения. На карту поставлена профессиональная пригодность. В случае оставления оправдательного приговора в силе, следующим логичным документом должен быть рапорт об отставке.
Саныч
2018-04-13 13:25:04
Всё не успокоятся.
Гость
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