Проститься с убитой Дианой можно будет в Петрозаводске

Прощание с убитой в Петрозаводске девушкой продлится три дня.

В группе поиска Дианы скорректировали сообщение о прощании с убитой. Проводить Диану в последний путь можно будет и в Петрозаводске.

«Завтра 20.07.22 Можно прийти попрощаться с Дианой. Петрозаводск, улица Вольная, д 4, 2 зал, с 15.00 до 16.00», — сообщили организаторы группы.

Таким образом, прощание с убитой в Петрозаводске девушкой продлится три дня. Один день — в Петрозаводске, и еще два дня — на ее родине, в Олонце.

Напомним, ранее речь шла о том, что прощание состоится только в Олонце и продлится два дня.