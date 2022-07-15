Прощание с убитой в Петрозаводске девушкой продлится два дня

Объявлено время похорон Дианы Ф., тело которой было найдено в Прионежском районе.

В группе поиска Дианы появилось объявление о том, что в среду, 20 июля, после 19.00 можно будет прийти попрощаться с Дианой в траурный зал в Олонце на улицу Володарского, 18.

«Траурная панихида состоится 21 июля в 10.00. Поминальный обед пройдет в столовой Олонецкого техникума: улица Полевая, 36», — сообщили организаторы группы.

Напомним, Диана Ф. 1996 года рождения пропала 12 июля в Петрозаводске. Правоохранителями был организован поиск пропавшей. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки.

По словам родственника Дианы, принимавшего участие в поиске, на съемной квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови.

Позже, 16 июля, тело убитой было обнаружено в лесу под Петрозаводском.

Подозреваемый в убийстве девушки арестован до 14 сентября. Предположительно, это сосед девушки, который попал в объектив камеры наблюдения, когда выходил из подъезда с большими сумками, ранее замеченными в квартире Дианы.