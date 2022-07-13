Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки в Петрозаводске

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодой девушки.

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство», по факту безвестного исчезновения молодой девушки 1996 года рождения. Об этом сообщает Следком.

«У следствия есть основания полагать, что девушка могла стать жертвой преступления. В настоящее время следователями устанавливаются лица, причастные к возможному совершению преступления, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в заявлении Следкома.

Последний раз девушку видели на проспекте Карельский в Петрозаводске. Следователи просят тех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в следственный отдел по городу Петрозаводск (ул. Куйбышева, д. 7) либо позвонить телефонам: 59-25-72, 59-46-73, 8-921-01-29-744.

Ранее в МВД Карелии сообщалось, что полиция разыскивает Диану Александровну Ф., 1996 года рождения, которая не выходит на связь с 12 июля. По имеющейся информации, пропавшая приехала в Петрозаводск из Олонца, последний раз её видели в районе Карельского проспекта. Была одета в зелёное платье, носила поясную сумочку.

Сегодня, после опубликования сообщения Следственного комитета, МВД сняло со своего сайта информацию о разыскиваемой.